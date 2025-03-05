Плимут проиграл Халлу матч за 6 очков. Оценки Таловерова

В 35-м туре Чемпионшипа "пилигримы" навестили "Халл Сити". "Аргайл" проиграл на выезде 0:2, пропустив оба гола во втором тайме. Максим Таловеров вышел в стартовом составе и покинул поле на 79-й минуте.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,2 и 6,6 баллов. Это средний показатель по команде. Экс-защитник ЛАСК получил желтую карточку, 5 раз выносил мяч, сделал 2 длинные точные передачи, 85% точных пасов (28/33), 50 касаний, заблокировал 1 удар, выиграл 1 воздушную дуэль и дважды завершил в свою пользу борьбу за позицию.

"Плимут" занимает 23 место (30 очков). От зоны спасения теперь уже отделяет 6 пунктов.