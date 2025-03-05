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Плимут проиграл Халлу матч за 6 очков. Оценки Таловерова

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Зеленой армии не удалось добиться положительного результата

Плимут проиграл Халлу матч за 6 очков. Оценки Таловерова

REUTERS/Jason Cairnduff

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В 35-м туре Чемпионшипа "пилигримы" навестили "Халл Сити". "Аргайл" проиграл на выезде 0:2, пропустив оба гола во втором тайме. Максим Таловеров вышел в стартовом составе и покинул поле на 79-й минуте.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 6,2 и 6,6 баллов. Это средний показатель по команде. Экс-защитник ЛАСК получил желтую карточку, 5 раз выносил мяч, сделал 2 длинные точные передачи, 85% точных пасов (28/33), 50 касаний, заблокировал 1 удар, выиграл 1 воздушную дуэль и дважды завершил в свою пользу борьбу за позицию.

"Плимут" занимает 23 место (30 очков). От зоны спасения теперь уже отделяет 6 пунктов.

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Плимут Аргайл Максим Таловеров
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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