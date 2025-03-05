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Сикан: Трабзонспор не похож на себя в выездных матчах

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"Трабзонспор" минимально уступил "Коньяспору"

Сикан: Трабзонспор не похож на себя в выездных матчах

Фото: Trabzonspor

Новина українською

Нападающий "Трабзонспора" Даниил Сикан прокомментировал поражение от "Коньяспора" (0:1) в выездном матче 26-го тура чемпионата Турции.

"Мы знали, что это будет очень трудный матч. Мы не похожи на себя в выездных матчах, мы не играем, как обычно. Нам нужно работать над этим.

Мы хотим быть лучше. Мы стараемся стать лучше. Мы сделаем все возможное в следующем матче", – приводит слова Сикана Gunebakis.

Свой следующий матч "Трабзонспор" проведет 8 марта против "Хатайспора".

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Трабзонспор (Трабзон) Коньяспор (Конья) Даниил Сикан
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Источник:
Gunebakis
Опубликовал: Алина Ерофеева
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