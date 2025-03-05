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Мудрик: У меня отняли единственное, что делало меня счастливым. Что у меня осталось?

Наши за границей
Обновлено

Навалились беды

Мудрик: У меня отняли единственное, что делало меня счастливым. Что у меня осталось?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик рассказал о потере родственников в течение войны и о влиянии допингового скандала.

"Я потерял 5 членов семьи в боях с момента вторжения в Украину. Теперь у меня отняли единственное, что делало меня счастливым. Что у меня осталось? Очень тяжело находиться в этой ситуации. Я говорил, что я невиновен, и все еще стою на своем. Я призываю всех сохранять спокойствие, правда обязательно когда-нибудь выйдет наружу, и спасибо всем за сообщения", - сказал украинец.

В середине декабря 2024 года стало известно о положительном допинг-тесте Мудрика.

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1 голосов
Источник:
Frank Khalid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 10:10
Хто знає, чому жителі з Макєєвки, Донецька, Горловки та інших ТИМЧАСОВО окупованих міст України в своїх ніках пишуть, що вони з Монреаля, Вашингтона, Бетіса, Буенос-Айреса, Малаги та Чікаго? Ці чморили най.общики навіть не здогадуються, що коли в Києві 10 година ранку, то в США 3 година ночі. Лугандонські деб.іли хочуть сказати, що вони цілий день працюють, а потім цілу ніч спілкуються на сайтах ??? І так роками ??? Клінічні ідіоти. А такі недоумки, як барсел0х, ще й запитують -- як там у вас в Чікаго (Нью-Йорку, Лос-Анжелесі) ??? А чмо таке -- "а я вчєра відєл Трампа с Венсом в супермаркєтє АТБ !" або "а я вчєра єхал в автобусє с Беном Афлєком і Леді Гагой!"
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Комментарии 6
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 10:10
Хто знає, чому жителі з Макєєвки, Донецька, Горловки та інших ТИМЧАСОВО окупованих міст України в своїх ніках пишуть, що вони з Монреаля, Вашингтона, Бетіса, Буенос-Айреса, Малаги та Чікаго? Ці чморили най.общики навіть не здогадуються, що коли в Києві 10 година ранку, то в США 3 година ночі. Лугандонські деб.іли хочуть сказати, що вони цілий день працюють, а потім цілу ніч спілкуються на сайтах ??? І так роками ??? Клінічні ідіоти. А такі недоумки, як барсел0х, ще й запитують -- як там у вас в Чікаго (Нью-Йорку, Лос-Анжелесі) ??? А чмо таке -- "а я вчєра відєл Трампа с Венсом в супермаркєтє АТБ !" або "а я вчєра єхал в автобусє с Беном Афлєком і Леді Гагой!"
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Don_Benito (Буча)
05.03.2025 в 10:31
Може вони бояться тебе, йобнутого на всю голову дегенерата, тому й шифруються...
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Matachorros (Chicago)
05.03.2025 в 10:34
Тут все наоборот, кваша всех боится... особенно зсу, и прячется от тцк в подвале...
 
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Matachorros (Chicago)
05.03.2025 в 09:50
Ты заигрался Миша со своим про рашистким окружением, и если ты так и не понял что виноват в этом сам, то добавить тут больше нечего. Если даже твои собственные ошибки, тебя ничему не научили..
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 10:09
Йо.баний в жо.пу ка.цап ! Тобі головне -- обі.срати українця, принизити ...Українці не розмовляють мовою тих, хто влаштовує ГЕНОЦИД українцям вже 300 років, мовою тих хто гвалтує дітей, вагітних, стариків та тих хто вбиває, калічить цивільних людей та знищує цивільну інфраструктуру, села та міста України ! Вас, ка.цапів, будуть НЕНАВИДІТИ віками !!!!
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fanatSD (донецк)
05.03.2025 в 10:11
е...о прикрой
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