Мудрик: У меня отняли единственное, что делало меня счастливым. Что у меня осталось?
Навалились беды
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик рассказал о потере родственников в течение войны и о влиянии допингового скандала.
"Я потерял 5 членов семьи в боях с момента вторжения в Украину. Теперь у меня отняли единственное, что делало меня счастливым. Что у меня осталось? Очень тяжело находиться в этой ситуации. Я говорил, что я невиновен, и все еще стою на своем. Я призываю всех сохранять спокойствие, правда обязательно когда-нибудь выйдет наружу, и спасибо всем за сообщения", - сказал украинец.
В середине декабря 2024 года стало известно о положительном допинг-тесте Мудрика.
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