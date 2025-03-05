Мудрик: У меня отняли единственное, что делало меня счастливым. Что у меня осталось?

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик рассказал о потере родственников в течение войны и о влиянии допингового скандала.

"Я потерял 5 членов семьи в боях с момента вторжения в Украину. Теперь у меня отняли единственное, что делало меня счастливым. Что у меня осталось? Очень тяжело находиться в этой ситуации. Я говорил, что я невиновен, и все еще стою на своем. Я призываю всех сохранять спокойствие, правда обязательно когда-нибудь выйдет наружу, и спасибо всем за сообщения", - сказал украинец.