Батагов объяснил поражение Трабзонспора в матче чемпионата Турции
Он отметил, что травмы и ошибки повлияли на исход встречи
Фото: Trabzonspor
Центральный защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов поделился мыслями после поражения от"Коньяспора" (0:1) в выездном матче 26-го тура турецкой Суперлиги.
"Это очень плохой результат для нас. Мы начали матч не так, как хотели, допускали ошибки. У нас тоже были травмы у важных игроков. Это повлияло на нас.
В первом тайме мы не смогли создать те моменты, к которым стремились. Во втором тайме мы отыскали свои моменты, но не смогли их воплотить.
Наш соперник реализовал единственный шанс, который у него был. К сожалению, очень грустно проигрывать такие матчи на последней секунде", – сказал Батагов.
Свой следующий матч "Трабзонспор" проведет 8 марта против "Хатайспора".
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