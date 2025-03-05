Батагов объяснил поражение Трабзонспора в матче чемпионата Турции

Центральный защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов поделился мыслями после поражения от"Коньяспора" (0:1) в выездном матче 26-го тура турецкой Суперлиги.

"Это очень плохой результат для нас. Мы начали матч не так, как хотели, допускали ошибки. У нас тоже были травмы у важных игроков. Это повлияло на нас.

В первом тайме мы не смогли создать те моменты, к которым стремились. Во втором тайме мы отыскали свои моменты, но не смогли их воплотить.

Наш соперник реализовал единственный шанс, который у него был. К сожалению, очень грустно проигрывать такие матчи на последней секунде", – сказал Батагов.