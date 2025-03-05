Игрок сборной Украины возобновил тренировки после травмы

Вингер "Трабзонспора" и сборной Украины Александр Зубков вернулся к тренировкам после травмы лодыжки, которую он получил в матче Кубка Турции против "Ризеспора" (5:2).

По информации журналиста Фуркана Чэлика, 28-летний футболист тренировался отдельно от команды.

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Ранее Зубков пропустил поединок против "Коньяспора" в чемпионате Турции. Следующую игру в национальном первенстве "Трабзонспор" проведет 8 марта, с "Хатайспором".

В текущем сезоне Зубков отличился одним ассистом в пяти матчах в составе "бордово-синих".