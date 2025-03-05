Макси на максимуме. Почему складывается союз Таловерова и Плимута

Многие встретили трансфер Максима Таловерова в "Плимут" с нескрываемым скепсисом. Команда в Чемпионшипе, на его дне, рискует отправиться в Лигу 1 — что тут привлекательного?

Сам Макси является членом сборной Украины, побывал на Олимпийских играх-2024, поэтому возник вполне ожидаемый вопрос — а зачем это все? Фанатское комьюнити едва ли не хором поставило крест на перспективах, но, очевидно, поспешило с вердиктом. Сейчас настроение кардинально изменилось.

Неизвестно, вызовет ли Сергей Ребров центрального защитника, но последний точно на волне заслуженного хайпа — победный матч с "Ливерпулем", гол, забитый в ворота "Манчестер Сити», тот факт, что "пилигримы" уже не последние в турнирной таблице, сделали шикарную рекламу.

Но почему у Таловерова все пошло, словно по маслу? Разбираемся.

Эффект новизны

В ЛАСКе Таловеров котировался в роли приближенного к основе, впрочем, не воспринимался безоговорочной боевой единицей (впрочем, иначе бы австрийцы так легко не приняли предложение англичан). Изредка раздавалась некомплиментарная критика, было очевидно, что Макси не перепрыгнет уже установленный потолок, так что решение сменить обстановку — абсолютно правильное.

И что, что это "Плимут"? Насыщенный график, вайб Чемпионшипа, атмосфера, где обожают футбол — все создано для того, чтобы обогатиться уникальным бэкграундом.

Важно то, что сам Таловеров приехал на новое место работы без вот этого шлейфа прошлого в стиле "я не полностью реализовался в Линце и имею за плечами "привозы", как когда-то с "Фиорентиной", а вместо этого взялся писать историю с чистого листа.

Защитник всем своим видом показывает, как готов поглощать новый чемпионат и стопроцентно кайфует от этого процесса. Некоторым не по силам его эмоциональность, ее считают чрезмерной, но, как по нам, претензия не стоит выеденного яйца. Британцы любят самоотдачу, хотят ее видеть, резонируют по этому поводу (фанаты "Ливерпуля" мощно "сгорели" в Twitter), с нетерпением ждут шоу, и Макси его дает.

Эффект новизны, восторженные отзывы прессы, общение с Пепом Гвардиолой, право на ошибку, но её отсутствие, заряженность на борьбу — все это поистине вдохновляет. Нет смысла тормозить игрока, если он расцветший несется вперед да к тому же гарантирует качество. Тал красиво себя подал, хочет понравиться и даже поэтому закрепился в "Плимуте". "Кислых" не уважают.

Фактор Муслича

Уэйн Руни был выдающимся нападающим, является легендой "Манчестер Юнайтед", однако стал никудышным тренером, над которым открыто насмехаются журналисты. Когда и ищут виновного, кто с "Плимутом" оказался в столь неутешительном положении, то долго не думают и тычут пальцем на "Шрека".

Есть сомнения, что Таловеров согласился бы на эксперимент с "зеленой армией", если бы ею все еще верховодил Руни, специалист, объективно ограниченный в тактическом плане, без понятия гибкости и с плохой коммуникацией с раздевалкой.

Мирон Муслич — кардинально отличное дело. Босниец прошел Крым, Рим и медные трубы в австрийской глубинке, в 2022-ом принял "Серкль Брюгге" и через два года финишировал четвертым (лучший показатель в Жупиле Про-лиге с 2008-го). Достижение с бонусом — была автоматически обеспечена путевка в квалификацию Лиги Европы.

Кампания 2024/25 развивалась не так успешно (что приемлемо — после слишком позитивного всплеска всегда наступает резкий спад), но все равно это не бросает никакой тени на профессиональную пригодность Мирона.

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В отличие от Уэйна, зацикленного на конкретных шаблонах, новый коуч более адаптивен, перестроил рисунок из 4-2-3-1 в 3-4-2-1, и при таком раскладе Максим крайне необходим. "Плимут" использует трех центральных защитников, так что шансов о себе заявить достаточно.

Да и не забывайте, что у Муслича, как новоприбывшего, еще не успела сформироваться когорта любимчиков, и наставник проверяет всех. Представим сценарий, где Руни продолжает менеджерить "Плимут" — у него могли бы быть определенные, устоявшиеся вкусы, предубеждения, взгляды; вот тут не факт, что Макси вот так с ходу получил время и возможности. Мирон, как и его подопечный, пишет свою страницу и заинтересован в перезагрузке клуба.

Фактор цены

Еще одна причина, почему парню доверяют, на удивление банальна — это его ценник. "Пилигримы" запомнились интенсивным зимним окном — что логично, когда команда в затяжном кризисе, а надо срочно спасаться.

Вообще "Плимут" трижды в этом сезоне побил свой трансферный рекорд — в августе за 1 миллион евро приобрел атакующего полузащитника Рами Аль-Хаджа, в начале января пригласил Майкла Байду (1,75 млн евро) и закрыл месяц громкой презентацией Таловерова.

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2 миллиона евро — возможно, для кого-то и скромная цифра, однако точно не для проекта, не оперирующего значительными финансами, да еще и стоящего на вылет. Аргайл не в том положении, чтобы разбрасываться деньгами, поэтому в надежде увидеть мгновенный результат бросил Макси в бой без лишней раскачки.

Это произошло бы в любом случае (надо же продемонстрировать своим сторонникам, что все в едином порыве настроены биться), и замечательно, что воспитанник донецкого "Шахтера" не подвел трибуны. Не удивимся, если где-то Мирон Муслич облегченно вздохнул — Максим, похоже, совсем не чувствует давления, учитывая инвестированные в него средства, поэтому не надо никого силой ставить в старт.

Важный опыт

Да, Максима часто упрекали, что он посредственно выступал в Чехии и Австрии. Но, уж простите, центрхав обладает опытом в первенствах, которые выше, чем УПЛ (а она до сих пор является мерилом качества у определенной категории наших болельщиков).

Рейтинг ассоциаций УЕФА пишет, что австрийская Бундеслига расположена на тринадцатой строчке, а чешская, так называемая Шанс-лига идет девятой. Согласитесь, Мирону Мусличу (как и любому руководителю "Плимута") было бы максимально невыгодно пренебрегать кадрами, зарекомендовавшими себя в достаточно конкурентной среде.

Еще один аргумент, вытекающий из прошлого тезиса — футболист накопил ценную практику на международной арене. 1 218 минут, 1 мяч, проведенный в борьбе с "Унион Сент-Жилуаз" в ноябре 2023-го — ну, грех от такого отказываться.

Аргайл может похвастаться наличием исполнителей, также испытавших себя в еврокубках, однако и среди них украинец ходит в лидерах.

Вот соответствующая статистика:

Никола Катич — 2 179

Тимотеуш Пухач — 1 418

Конор Хазард — 1 350

Майкл Байду — 1 248

Максим Таловеров — 1 218

Малаки Боатенг — 533

Виктор Палссон — 393

Мухамед Тиджани — 127

Хулио Плегесуэло — 125

Корнел Сюч — 121

Мустафа Бундю — 10

Находиться в пятерке — это очень и очень хорошо. Ростер "Плимута" насчитывает 28 фамилий, и Макси наделен своими преимуществами. Например, капитан Джо Эдвардс всю карьеру бегал в низинах английского футбола, а поразивший ворота "Ливерпуля" Райан Харди, хоть и пытался задержаться в шотландском "Рейнджерсе", тоже понятия не имеет, что такое АПЛ.

Учитывая все вышесказанное, мы видим будущее Макси довольно безоблачным — главное, чтобы обошлось без травм и понижения "зеленой армии" в классе. Хотя, если наш соотечественник выдаст еще ряд клевых перформансов, то точно останется на радарах более престижных коллективов. Внимательно следим за дальнейшим развитием событий.