Довбик попал в символическую сборную тура Серии А

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в символическую команду 27-го тура итальянской Серии А. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Форвард начал домашний поединок против "Комо" на скамейке запасных. Он вышел на поле после перерыва и забил гол, который стал победным для его команды (2:1). Благодаря этому он и оказался в символической сборной.

В текущем сезоне 27-летний Довбик провел 34 матча за "Рому" во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи.

Следующий свой поединок римляне проведут уже в четверг, 6 марта. Команда Клаудио Раньери примет "Атлетик" в рамках первой игры 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате "Рома" 9 марта встретится с "Эмполи", за который выступает украинец Виктор Коваленко.