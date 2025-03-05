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Довбик попал в символическую сборную тура Серии А

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Украинец помог своей команде добыть победу

Довбик попал в символическую сборную тура Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в символическую команду 27-го тура итальянской Серии А. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Форвард начал домашний поединок против "Комо" на скамейке запасных. Он вышел на поле после перерыва и забил гол, который стал победным для его команды (2:1). Благодаря этому он и оказался в символической сборной.

В текущем сезоне 27-летний Довбик провел 34 матча за "Рому" во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи.

Следующий свой поединок римляне проведут уже в четверг, 6 марта. Команда Клаудио Раньери примет "Атлетик" в рамках первой игры 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате "Рома" 9 марта встретится с "Эмполи", за который выступает украинец Виктор Коваленко.

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Источник:
Serie A
Опубликовал: Алина Ерофеева
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