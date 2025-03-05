Довбик попал в символическую сборную тура Серии А
Украинец помог своей команде добыть победу
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в символическую команду 27-го тура итальянской Серии А. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Форвард начал домашний поединок против "Комо" на скамейке запасных. Он вышел на поле после перерыва и забил гол, который стал победным для его команды (2:1). Благодаря этому он и оказался в символической сборной.
Best XI @Fantacalcio ???? ???????????????? pic.twitter.com/0mQuoSrCGD— Lega Serie A (@SerieA) March 4, 2025
В текущем сезоне 27-летний Довбик провел 34 матча за "Рому" во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи.
Следующий свой поединок римляне проведут уже в четверг, 6 марта. Команда Клаудио Раньери примет "Атлетик" в рамках первой игры 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате "Рома" 9 марта встретится с "Эмполи", за который выступает украинец Виктор Коваленко.
Популярное сейчас
- Зеленский может в сопровождении двух европейских лидеров снова поехать в США
- Потери России в войне превысили 880 тысяч человек - Генштаб ВСУ
- Эйндховен пожалел, что так далеко зашел. ПСВ – Арсенал 1:7. Обзор матча
- Таловеров признался, что сказал ему Гвардиола после матча Кубка Англии
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО