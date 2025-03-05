Раньери - о Довбике: Я очень рад видеть, как он радуется
Наставник доволен
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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери ответил на вопрос об украинском форварде "волков" Артеме Довбике накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетика".
"Я показал Довбику некоторые вещи, сказал ему, где я хочу его видеть и что я хочу, чтобы он делал. Его партнеры по команде стараются содействовать ему так, как он хочет.
Помимо гола в матче с "Комо", я был счастлив, как Артем отпраздновал его. Спрошу его об этом. Я очень рад видеть, как он радуется", - приводит слова Раньери Roma Press.
Поединок "Рома" - "Атлетик" пройдет завтра, 6 марта.
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