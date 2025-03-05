Раньери - о Довбике: Я очень рад видеть, как он радуется

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери ответил на вопрос об украинском форварде "волков" Артеме Довбике накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетика".

"Я показал Довбику некоторые вещи, сказал ему, где я хочу его видеть и что я хочу, чтобы он делал. Его партнеры по команде стараются содействовать ему так, как он хочет.

Помимо гола в матче с "Комо", я был счастлив, как Артем отпраздновал его. Спрошу его об этом. Я очень рад видеть, как он радуется", - приводит слова Раньери Roma Press.