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Арсенал летом интересовался Цыганковым. Известна причина, почему дело не дошло до трансфера

Наши за границей
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Все из-за проваленного Евро-2024

Арсенал летом интересовался Цыганковым. Известна причина, почему дело не дошло до трансфера

Getty Images

Новина українською

Летом 2024 года к украинскому вингеру "Жироны" Виктору Цыганкову проявляли интерес два клуба АПЛ.

Как сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык, за украинцем пристально следил лондонский "Арсенал".

До переговоров дело должно было дойти после Евро-2024, однако после того, как и игрок и сборная Украины провалили турнир, в лондонском клубе решили еще "подождать".

Также был интерес к Цыганкову от "Фулхэма", но этот вариант уже не устраивал самого Цыганкова.

Ранее сообщалось, что в контракте Виктора прописана клаусула в размере 30 миллионов евро.

В этом сезоне Цыганкова преследуют травмы, он провел только 20 матчей и забил два гола.

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Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
05.03.2025 в 17:21
Всего-то 30 млн ? СЛАБАК ! Вон у Шапаренко клаусула аж 300 !!!
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Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
05.03.2025 в 17:21
Всего-то 30 млн ? СЛАБАК ! Вон у Шапаренко клаусула аж 300 !!!
Ответить
0
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