Арсенал летом интересовался Цыганковым. Известна причина, почему дело не дошло до трансфера

Летом 2024 года к украинскому вингеру "Жироны" Виктору Цыганкову проявляли интерес два клуба АПЛ.

Как сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык, за украинцем пристально следил лондонский " Арсенал ".

До переговоров дело должно было дойти после Евро-2024, однако после того, как и игрок и сборная Украины провалили турнир, в лондонском клубе решили еще "подождать".

Также был интерес к Цыганкову от "Фулхэма", но этот вариант уже не устраивал самого Цыганкова.

Ранее сообщалось, что в контракте Виктора прописана клаусула в размере 30 миллионов евро.

В этом сезоне Цыганкова преследуют травмы, он провел только 20 матчей и забил два гола.