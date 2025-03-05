Арсенал разгромил бывшую команду Зинченко. Реакция Александра
Арсенал вынес ПСВ в Лиге чемпионов
фото из соцсетей
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал победу "канониров" в первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ в Эйндховене со счетом 7:1.
"Какой вечер. Спасибо за поддержку и счастливого пути домой, канониры. Всегда переполняют особенные чувства на стадионе ПСВ", – написал футболист.
Стоит отметить, что в сезоне 2016/17 футболист выступал в аренде в ПСВ из "Манчестер Сити".
Зинченко вышел на замену на 71-й минуте матча. В текущем сезоне украинец провел за "Арсенал" 16 матчей во всех турнирах, но результативными действиями отличиться не сумел.
Ответный поединок "Арсенал" – ПСВ состоится 12 марта на стадионе "Emirates Stadium" в Лондоне.
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