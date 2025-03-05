  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Тренер Дженоа оценил физическое состояние Малиновского перед следующим матчем
В тренде

Тренер Дженоа оценил физическое состояние Малиновского перед следующим матчем

Наши за границей

Рассказал о кадровой ситуации в команде

Тренер Дженоа оценил физическое состояние Малиновского перед следующим матчем

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра прокомментировал физическое состояние игроков команды перед следующим матчем в Серии А против "Кальяри".

"К сожалению, Маттия Бани будет отсутствовать некоторое время из-за травмы. Со всеми остальными игроками все в порядке. Калеб Экубан может играть. Мортен Торсбю и Витинья восстановились от травм. Малиновский? Руслан чувствует себя очень хорошо. Он готов играть, так что мне остается лишь сделать выбор перед игрой".

Читайте такжеМалиновский отметился первым результативным действием в 2025 году. Но есть нюанс

Добавим, что в последних трех матчах Руслан Малиновский попадал в заявку "Дженоа", но так и не выходил на поле, оставшись на скамье запасных. С сентября прошлого года 31-летний украинец восстанавливался от тяжелой травмы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч между "Кальяри" и "Дженоа" состоится в пятницу 7-го марта. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Поставил на место. Экс-защитник Челси вспомнил как Андрей Шевченко побил другого футболиста команды
yellow-arrow
Арсенал летом интересовался Цыганковым. Известна причина, почему дело не дошло до трансфера
yellow-arrow
Раньери - о Довбике: Я очень рад видеть, как он радуется
Патрик Виейра Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Genoa CFC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости