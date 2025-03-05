Тренер Дженоа оценил физическое состояние Малиновского перед следующим матчем

Главный тренер "Дженоа" Патрик Виейра прокомментировал физическое состояние игроков команды перед следующим матчем в Серии А против "Кальяри".

"К сожалению, Маттия Бани будет отсутствовать некоторое время из-за травмы. Со всеми остальными игроками все в порядке. Калеб Экубан может играть. Мортен Торсбю и Витинья восстановились от травм. Малиновский? Руслан чувствует себя очень хорошо. Он готов играть, так что мне остается лишь сделать выбор перед игрой".

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Добавим, что в последних трех матчах Руслан Малиновский попадал в заявку "Дженоа", но так и не выходил на поле, оставшись на скамье запасных. С сентября прошлого года 31-летний украинец восстанавливался от тяжелой травмы.

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Матч между "Кальяри" и "Дженоа" состоится в пятницу 7-го марта. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.