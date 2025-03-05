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Анхелиньо: Довбик и Шомуродов - отличные форварды. Нужно отдавать им больше хороших передач

Наши за границей
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В четверг Рома сыграет с Атлетиком

Анхелиньо: Довбик и Шомуродов - отличные форварды. Нужно отдавать им больше хороших передач

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ромы" Анхелиньо перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетиком" высказался о форвардах своей команды - Артеме Довбике и Эльдоре Шомуродове.

"У нас отличные форварды – Артем Довбик и Эльдор Шомуродов. Мне нравится, что не нужно менять свою манеру игры и подстраиваться отдельно под них. У нас получается отлично взаимодействовать с ними, и я всегда стараюсь делать для них лучшие навесы. В любом случае, мне всегда нужно совершенствоваться, чтобы отдавать нашим форвардам больше передач", – сказал Анхелиньо.

Напомним, что в текущем сезоне Довбик провел за "Рому" 34 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. В активе Шомуродова – 24 поединка, четыре забитых мяча и три ассиста.

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Артем Довбик Рома (Италия) Анхелиньо Эльдор Шомуродов
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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Михаил Черныш
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