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Жирона предлагала Цыганкову новый контракт

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Но Виктор взял паузу

Жирона предлагала Цыганкову новый контракт

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков и в этом сезоне, несмотря на травмы, остается основополагающим игроком каталонской команды.

И после недавнего матча Ла Лиги с "Сельтой" (2:2), где украинец забил гол и отдал ассист, авторитетное испанское издание AS снова порассуждало о важности украинца для "Жироны".

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Журналисты напоминают о том, что летом на Виктора был спрос из Англии и Италии, но Цыганков все-таки остался в "Жироне". Более того, клуб даже предлагал ему новый контракт, но футболист взял паузу и не стал подписывать новое соглашение.

Таким образом, можно предположить, что летом нас ждет новая эпопея с возможным уходом игрока – претенденты на него точно будут.

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Ранее сообщалось, что в контракте Виктора прописана клаусула в размере 30 миллионов евро.

В этом сезоне Цыганкова преследуют травмы, он провел только 20 матчей и забил два гола.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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