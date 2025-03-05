Жирона предлагала Цыганкову новый контракт

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков и в этом сезоне, несмотря на травмы, остается основополагающим игроком каталонской команды.

И после недавнего матча Ла Лиги с "Сельтой" (2:2), где украинец забил гол и отдал ассист, авторитетное испанское издание AS снова порассуждало о важности украинца для "Жироны".

Журналисты напоминают о том, что летом на Виктора был спрос из Англии и Италии, но Цыганков все-таки остался в "Жироне". Более того, клуб даже предлагал ему новый контракт, но футболист взял паузу и не стал подписывать новое соглашение.

Таким образом, можно предположить, что летом нас ждет новая эпопея с возможным уходом игрока – претенденты на него точно будут.

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Ранее сообщалось, что в контракте Виктора прописана клаусула в размере 30 миллионов евро.

В этом сезоне Цыганкова преследуют травмы, он провел только 20 матчей и забил два гола.