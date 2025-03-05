  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Отыграет ли насухо? Трубин выйдет в старте Бенфики на матч ЛЧ против Барсы
В тренде

Отыграет ли насухо? Трубин выйдет в старте Бенфики на матч ЛЧ против Барсы

Наши за границей
Обновлено

Известны стартовые составы команд

Отыграет ли насухо? Трубин выйдет в старте Бенфики на матч ЛЧ против Барсы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 марта, состоятся несколько матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, в одном из которых "Бенфика" примет "Барселону".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин займет свое место в воротах с первых минут.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Бенфика" - "Барселона".

По теме
yellow-arrow
Возвращение Трубина. Бенфика - Барселона. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Жирона предлагала Цыганкову новый контракт
yellow-arrow
Анхелиньо: Довбик и Шомуродов - отличные форварды. Нужно отдавать им больше хороших передач
Бенфика (Лиссабон) Барселона Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости