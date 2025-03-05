Отыграет ли насухо? Трубин выйдет в старте Бенфики на матч ЛЧ против Барсы
Известны стартовые составы команд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 марта, состоятся несколько матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, в одном из которых "Бенфика" примет "
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин займет свое место в воротах с первых минут.
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Напомним, что UA-Футбол проведет
???? BARÇA XI ????#BenficaBarça @ChampionsLeague pic.twitter.com/bI0s7wudhH— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 5, 2025
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