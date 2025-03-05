Отыграет ли насухо? Трубин выйдет в старте Бенфики на матч ЛЧ против Барсы

Сегодня, 5 марта, состоятся несколько матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, в одном из которых "Бенфика" примет " Барселону ".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский голкипер "орлов" Анатолий Трубин займет свое место в воротах с первых минут.

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