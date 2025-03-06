Экс-кипер Металлиста официально перешел в клуб из Кыргызстана
В команде находится немало украинцев
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский вратарь Орест Костик покинул казахстанскую "Жетису" и присоединился к клубу "Мурас Юнайтед" с чемпионата Кыргызстана.
Согласно данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до 31 декабря 2025 года.
Костик уже сыграл в первом официальном матче за новую команду в Кубке, где ему удалось сохранить ворота на замке. В составе "Жетиса" Орест выступал с марта 2024 года. На счету вратаря три поединка и четыре пропущенных мяча.
Костик - воспитанник львовских "Карпат". Также выступал за "Ниву" Тернополь, ПФК "Львов", "Металлист", литовские "Йонава" и "Дайнава".
Также напомним, что в стане "Мурас Юнайтед" находятся много украинцев. Возглавляет команду легенда "Днепра" Александр Поклонский, а его ассистент - Игорь Покаринин. Также цвета бронзового призера последнего розыгрыша чемпионата Кыргызстана из представителей Украины защищают: Андрей Мищенко, Юрий Мате, Александр Голиков, Игорь Гончар, Евгений Терзи и Олег Марчук.
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