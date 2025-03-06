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Экс-кипер Металлиста официально перешел в клуб из Кыргызстана

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Экс-кипер Металлиста официально перешел в клуб из Кыргызстана

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Украинский вратарь Орест Костик покинул казахстанскую "Жетису" и присоединился к клубу "Мурас Юнайтед" с чемпионата Кыргызстана.

Согласно данным Transfermarkt, соглашение рассчитано до 31 декабря 2025 года.

Костик уже сыграл в первом официальном матче за новую команду в Кубке, где ему удалось сохранить ворота на замке. В составе "Жетиса" Орест выступал с марта 2024 года. На счету вратаря три поединка и четыре пропущенных мяча.

Костик - воспитанник львовских "Карпат". Также выступал за "Ниву" Тернополь, ПФК "Львов", "Металлист", литовские "Йонава" и "Дайнава".

Также напомним, что в стане "Мурас Юнайтед" находятся много украинцев. Возглавляет команду легенда "Днепра" Александр Поклонский, а его ассистент - Игорь Покаринин. Также цвета бронзового призера последнего розыгрыша чемпионата Кыргызстана из представителей Украины защищают: Андрей Мищенко, Юрий Мате, Александр Голиков, Игорь Гончар, Евгений Терзи и Олег Марчук.

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Орест Костик
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Источник:
ФК Мурас Юнайтед
Опубликовал: Алина Ерофеева
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