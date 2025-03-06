Где сейчас бывшие легионеры Динамо? Квиз от UA-Футбол

Сегодня мы предлагаем вспомнить бывших легионеров киевского "Динамо", пройдя наш квиз. Будет данный футболист, а вам нужно из трех вариантов выбрать клуб, где он сейчас играет. Возможно, игрок уже завершил карьеру или находится в статусе свободного агента.