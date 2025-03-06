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Где сейчас бывшие легионеры Динамо? Квиз от UA-Футбол

Наши за границей

Вашими воспоминаниями об иностранцах, которые выступали за киевлян, делитесь в комментариях

Где сейчас бывшие легионеры Динамо? Квиз от UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня мы предлагаем вспомнить бывших легионеров киевского "Динамо", пройдя наш квиз. Будет данный футболист, а вам нужно из трех вариантов выбрать клуб, где он сейчас играет. Возможно, игрок уже завершил карьеру или находится в статусе свободного агента.

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квиз от UA-Футбол
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Комментарии
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Kondor (Веселе)
06.03.2025 в 15:13
Акому воно потрібно?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
06.03.2025 в 15:13
Акому воно потрібно?
Ответить
0
0

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