Сенсационная фантастика. Президент Барселоны наводил контакты относительно Лунина
Но ничего не получилось
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получал предложение от "Барселоны". Об этом пишут испанские СМИ.
Как пишет Fichajes, президент каталонцев Жоан Лапорта действительно интересовался украинцем после удачного прошлого сезона и даже контактировал по этому поводу с агентом игрока Жорже Мендешом, который также ведет дела Ламина Ямала.
В итоге, такой контакт привел к ответу, что "Реал" дал понять, что "не будет содействовать переходу Лунина в "Барселону" ни при каких обстоятельствах".
Также Мендеш сообщил Лапорте, что вратарь в настоящее время не рассматривает возможность ухода, поскольку он намерен продолжить выступления на "Сантьяго Бернабеу".
Напомним, что в этом сезоне Лунин провел 9 поединков, в которых пропустил 11 голов и 4 раза отыграл на ноль.
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