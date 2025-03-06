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Сенсационная фантастика. Президент Барселоны наводил контакты относительно Лунина

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Сенсационная фантастика. Президент Барселоны наводил контакты относительно Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получал предложение от "Барселоны". Об этом пишут испанские СМИ.

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Как пишет Fichajes, президент каталонцев Жоан Лапорта действительно интересовался украинцем после удачного прошлого сезона и даже контактировал по этому поводу с агентом игрока Жорже Мендешом, который также ведет дела Ламина Ямала.

В итоге, такой контакт привел к ответу, что "Реал" дал понять, что "не будет содействовать переходу Лунина в "Барселону" ни при каких обстоятельствах".

Также Мендеш сообщил Лапорте, что вратарь в настоящее время не рассматривает возможность ухода, поскольку он намерен продолжить выступления на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что в этом сезоне Лунин провел 9 поединков, в которых пропустил 11 голов и 4 раза отыграл на ноль.

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Барселона Реал (Мадрид) Жорже Мендеш Андрей Лунин
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 17:55
Твою йпрст !!! Ще цього гі.вна нам не доставало, щоб Андрій вліз в цю збанкрутілу клоаку !!!!!
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 17:55
Твою йпрст !!! Ще цього гі.вна нам не доставало, щоб Андрій вліз в цю збанкрутілу клоаку !!!!!
Ответить
0
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