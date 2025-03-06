Сенсационная фантастика. Президент Барселоны наводил контакты относительно Лунина

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получал предложение от "Барселоны". Об этом пишут испанские СМИ.

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Как пишет Fichajes, президент каталонцев Жоан Лапорта действительно интересовался украинцем после удачного прошлого сезона и даже контактировал по этому поводу с агентом игрока Жорже Мендешом, который также ведет дела Ламина Ямала.

В итоге, такой контакт привел к ответу, что "Реал" дал понять, что "не будет содействовать переходу Лунина в "Барселону" ни при каких обстоятельствах".

Также Мендеш сообщил Лапорте, что вратарь в настоящее время не рассматривает возможность ухода, поскольку он намерен продолжить выступления на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что в этом сезоне Лунин провел 9 поединков, в которых пропустил 11 голов и 4 раза отыграл на ноль.