Как там Довбик? Стартовые составы на матч ЛЕ Рома - Атлетик
Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 6 марта, состоится несколько матчей 1/8 финала Лиги Европы, в одном из которых "Рома" примет "Атлетик".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
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Украинский форвард римлян Артем Довбик выйдет в стартовом составе своей команды.
Напомним, что UA-Футбол проведет
???????? ???? #ASRoma #RomaAthletic #UEL pic.twitter.com/jpWE05SQaZ— AS Roma (@OfficialASRoma) March 6, 2025
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