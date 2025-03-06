Как там Довбик? Стартовые составы на матч ЛЕ Рома - Атлетик

Сегодня, 6 марта, состоится несколько матчей 1/8 финала Лиги Европы, в одном из которых "Рома" примет "Атлетик".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

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Украинский форвард римлян Артем Довбик выйдет в стартовом составе своей команды.