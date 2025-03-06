Неожиданно. Яремчук выйдет в старте Олимпиакоса на матч 1/8 Лиги Европы

Сегодня, 6 марта, состоится несколько матчей 1/8 финала Лиги Европы, в одном из которых "Буде Глимт" примет "Олимпиакос".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард греческой команды Роман Яремчук оказался в старте своей команды!

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.