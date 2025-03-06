Неожиданно. Яремчук выйдет в старте Олимпиакоса на матч 1/8 Лиги Европы
Украинец заслужил свой шанс
Фото: olympiacos.org
Сегодня, 6 марта, состоится несколько матчей 1/8 финала Лиги Европы, в одном из которых "Буде Глимт" примет "Олимпиакос".
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Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский форвард греческой команды Роман Яремчук оказался в старте своей команды!
Напомним, что UA-Футбол проведет
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπόντο Γκλιμτ! / Our line-up for today’s match against Bodø/Glimt! ????⚪️#Olympiacos #BODOLY #UEL pic.twitter.com/e3hsQzAjWG— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 6, 2025
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