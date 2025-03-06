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В топе. Украинец в Европе продлил контракт с претендентом на чемпионство

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Кочергин остается в Ракуве

В топе. Украинец в Европе продлил контракт с претендентом на чемпионство

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Владислав Кочергин продлил контракт с польским "Ракувом".

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Новое соглашение 28-летнего украинца с клубом рассчитано минимум до лета 2026 года.

Кочергин присоединился к "Ракуву" 26 марта 2022 года, а 10 апреля дебютировал в матче против "Шленска" из Вроцлава. Свой первый гол в составе польского клуба он забил 21 июля того же года в поединке квалификации Лиги конференций против казахстанской "Астаны".

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За это время Кочергин провел 122 матча, отличившихся 25 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Вместе с "Ракувом" он выиграл чемпионат Польши, Кубок и Суперкубок страны, а также помог команде пробиться в групповой этап Лиги Европы.

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