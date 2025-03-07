От Царя Мидаса к чернорабочему. Наши за границей. Артем Довбик

Последняя неделя Артема Довбика подтвердила уже практически закономерность, которую мы не раз видели в его выступлениях за "Рому". Когда украинский форвард много работает в глубине поля, в подыгрыше, много касается мяча, активно борется в единоборствах - он выглядит гораздо хуже в своей главной зоне действий - в атаке, в штрафной площадке соперника. А когда касается мяча и борется в единоборствах крайне редко - играет острее, чаще пробивает по воротам соперника и забивает.

В матче лиги против "Комо" в воскресенье Артем отыграл второй тайм. За это время отдал две передачи. Две. Коснулся мяча 12 раз. Участвовал лишь в четырех единоборствах, не выиграв ни одного. Зато успел пробить по воротам трижды - больше, чем любой другой игрок на поле за весь матч. Коснулся мяча в штрафной площадке соперника пять раз. И забил. А в матче Лиги Европы против "Атлетик" Бильбао в четверг он за 71 минуту коснулся мяча 25 раз, отдал 14 передач, участвовал а девяти единоборствах, из которых выиграл четыре. Но по воротам пробил лишь однажды. Коснулся мяча в штрафной соперника трижды - лишь пятый на поле в этом. И не забил.

Соответственно и оценки прессой его игры. После "Комо" его имя стояло во всех заголовках как решающего игрока в матче, фронтмена, оформившего камбек. Ему ставили исключительно "семерки", лучшие в команде, правда, еще 2-3 игрока получили столько же. Он вошел в официальную символическую сборную тура в Серии А. А после "Атлетика" все восхваляли Эльдора Шомуродова, замену и конкурента Довбика, признанного лучшим игроком команды в феврале, забившего победный гол. Артему же выставляли худшие оценки в команде - "6", "5.5". Правда, вновь, он был не единственным в "Роме" с такими оценками.

Высказывания СМИ после "Комо": "Он бродит украдкой по штрафной площадке соперника в течение 20-ти минут. Зная, что, если получит правильный мяч, он заставит почувствовать свое присутствие. Он бросается как ястреб на прострел Ренша и сегодня можно забыть о сдержанных празднованиях гола - он чуть не вырывает угловой флажок". "Казалось, что ему тяжело войти в игру, но все, что ему нужно - это один мяч, который можно протолкнуть в ворота. Ледяное спокойствие". "Чужой для матча и не в лучшей физической форме, но забил как настоящий центрфорвард и принес "Роме" три очка". "Решил судьбу матча первым реальным касанием мяча. Называйте его "Царем Мидасом".

Высказывания СМИ после "Атлетика": "Начал давить с первых минут, но ошибка в первом тайме будет мучить его". "Всегда много работы за кулисами и много вычищенных мячей". "Умеет освобождаться, но в первом тайме один-на-один с вратарем оступился в решающий момент". "Работает много в подыгрыше, но должен быть более нацеленным на ворота". "Страдал в игре. С некоторыми хорошими ходами, но с неиспользованным огромным шансом". "Боролся и завоевал ценные мячи. Но драматично подскользнулся, запоров золотой шанс, созданный своим же прорывом. До сих пор слишком нестабилен". "Борется со всеми, хочет, чтобы все почувствовали его физическую мощь. Потерял уверенность в себе после запоротого момента в первом тайме".

Дошло до того, что после "Атлетика" журналисты даже спросили Клаудио Раньери, не жалеет ли он, что выпустил Довбика, а не Шомуродова в стартовом составе. Тренер ответил, что "если бы да кабы не имеет значения". "Довбик играл хорошо, но подскальзывался в решающие моменты. К сожалению, шипы на бутсах игроков малы и иногда не удерживают". Также Раньери заявил, что проблемы его команды происходили из плотного перекрытия флангов соперниками и их активностью на краях. А ведь для форварда типа Довбика фланги критически важны. Именно с фланга пришел ассист к его голу против "Комо".

Так что проблемы форварда проистекали и из командных. В целом два последних матча "Ромы" были крайне сложными, вязкими. Довелось совершать камбеки с 0:1 на 2:1 в обоих, причем вторые голы удалось забить лишь после 75-ой минуты.

Слишком судить игру Довбика ныне не следует. Он не играл с 13-го февраля до второго марта из-за травмы. Не забивал в лиге с 26-го января, а во всех турнирах с пятого февраля, пока не забил "Комо". В конце концов, он до сих пор лучший бомбардир "Ромы" в сезоне в лиге (9) и во всех турнирах (14). Вдобавок к четырем ассистам. Romanews также отмечает, что его голы и ассисты почти всегда важны и принесли команде 16 очков во всех турнирах.

После "Комо" Раньери сообщал, что украинец вернулся к тренировкам лишь за день до матча после двух недель отсутствия. И вообще постоянно говорит хорошо о нем: "Когда он в форме, он меняет ход игры, он видит то, чего не видят другие. Он всё больше погружается в реальность этой команды и знает, что его вклад решающий, и это идёт ему на пользу". "Я показал Довбику некоторые вещи, сказал ему, где я хочу его видеть и что я хочу, чтобы он делал. Его партнеры по команде стараются содействовать ему так, как он хочет".

Что особо порадовало тренера, так это празднование гола. Часто критикуемый за флегматичность, апатию, Артем на этот раз праздновал бурно, даже сбив угловой флажок. Из такого проявления чувств ясно, насколько важен для него этот гол, насколько неприятно он себя чувствовал в последнее время. И Раньери осознает это. "Я был счастлив, видя, как Артем отпраздновал гол. Спрошу его об этом. Я очень рад видеть, как он радуется".

"С физической точки зрения Довбик выглядел более активным, чем обычно, боролся. Есть надежда, что он начинает подъем", - слова Gazzetta Giallorossa после матча против "Атлетика". Будем надеяться.