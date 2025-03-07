  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Думаю, Сане нужно...". Милевский поделился мыслями о будущем Зинченко
В тренде

"Думаю, Сане нужно...". Милевский поделился мыслями о будущем Зинченко

Наши за границей

Александр сейчас на распутье

"Думаю, Сане нужно...". Милевский поделился мыслями о будущем Зинченко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский посоветовал украинскому защитнику "Арсенала" Александру Зинченко остаться в стане "канониров".

– Пару слов об "Арсенале" и Зинченко. Александр уже стал третьей опцией на левом фланге обороны "канониров" после Калафьори и Льюиса-Скелли. Как считаешь, пора уже Зинченко искать новый клуб?

– Я к Сане хорошо отношусь. Понятно, что сейчас в "Арсенале" безумная конкуренция на левом фланге с приходом Калафери, который выдал сумасшедший сезон в "Болонье". Но думаю, Сане нужно остаться и побороться за место в составе "Арсенала".

Читайте также"Бражко нужен для чемпионства". Милевский высказался о хавбеке Динамо

По теме
yellow-arrow
Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
yellow-arrow
От Царя Мидаса к чернорабочему. Наши за границей. Артем Довбик
yellow-arrow
Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы
Артем Милевский Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
07.03.2025 в 12:56
Авжеж скотитися, у тому числі по окладу, Зінченко завжди встигне!
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
07.03.2025 в 12:56
Авжеж скотитися, у тому числі по окладу, Зінченко завжди встигне!
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости