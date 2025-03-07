"Думаю, Сане нужно...". Милевский поделился мыслями о будущем Зинченко

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский посоветовал украинскому защитнику "Арсенала" Александру Зинченко остаться в стане "канониров".

– Пару слов об "Арсенале" и Зинченко. Александр уже стал третьей опцией на левом фланге обороны "канониров" после Калафьори и Льюиса-Скелли. Как считаешь, пора уже Зинченко искать новый клуб?

– Я к Сане хорошо отношусь. Понятно, что сейчас в "Арсенале" безумная конкуренция на левом фланге с приходом Калафери, который выдал сумасшедший сезон в "Болонье". Но думаю, Сане нужно остаться и побороться за место в составе "Арсенала".