Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка

В конце февраля стало известно, что полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский во второй раз станет отцом. Тогда пара не знала пол ребенка.

Теперь же Малиновский с семьей организовал гендер-пати. Событие прошло на домашнем стадионе генуэзцев - "Стадио Луиджи Феррарис". Руслан предположил, что у них будет мальчик, а Роксана сделала ставку на девочку.

На поле были установлены большие буквы "Boy" и "Girl", и в кульминационный момент появился синий дым, который означал, что пара ожидает мальчика.

"Мы самые счастливые родители в мире", - подписали ролик Руслан и Роксана.

Напомним, супруги уже воспитывают 5-летнюю дочь Оливию.