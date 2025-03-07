Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
Трогательно
Фото: instagram.com/malinovskyi_18
В конце февраля стало известно, что полузащитник "Дженоа" и сборной Украины Руслан Малиновский во второй раз станет отцом. Тогда пара не знала пол ребенка.
Теперь же Малиновский с семьей организовал гендер-пати. Событие прошло на домашнем стадионе генуэзцев - "Стадио Луиджи Феррарис". Руслан предположил, что у них будет мальчик, а Роксана сделала ставку на девочку.
На поле были установлены большие буквы "Boy" и "Girl", и в кульминационный момент появился синий дым, который означал, что пара ожидает мальчика.
"Мы самые счастливые родители в мире", - подписали ролик Руслан и Роксана.
Напомним, супруги уже воспитывают 5-летнюю дочь Оливию.
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