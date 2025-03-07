"Он – нормальный малый". Милевский высказался о допинг-скандале с Мудриком
Поддержал Михаила
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский не верит, что украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик мог сознательно употреблять допинг.
"Помните Рому Еременко, который играл в «Динамо»? Так вот. В ЦСКА его поймали на употреблении запрещенных веществ и дисквалифицировали на два года. После этого он уже не смог вернуться на прошлый уровень. Это очень серьезно.
Я уверен, что Мудрик - нормальный малый. Он не пьет, не курит, и этот допинг, скорее всего, к нему попал по ошибке. Но в любом случае отвечать будет он. Офицерам все равно, как в его организм попал мельдоний, случайно или нет", - считает Милевский.
Читайте также"Думаю, Сане нужно...". Милевский поделился мыслями о будущем Зинченко
Популярное сейчас
- "Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине
- "Только три, больше не увидел": Пушич выделил лучшие поля Премьер-лиги
- Шахтер делает подарок Динамо, победа Полесья, а Довбик и Яремчук без голов. Главные новости за 6 марта
- Сенсационная фантастика. Президент Барселоны наводил контакты относительно Лунина
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО