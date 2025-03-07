Экс-игрок Динамо снова вернулся в Беларусь
Ибрагим Каргбо подписал контракт с БАТЭ
fcdynamo.kiev.ua
Бывший нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо подписал контракт с белорусским БАТЭ.
По информации Transfermarkt, переход 25-летнего футболиста из сербского «Единства» состоялся на правах свободного агента.
Читайте такжеЭкс-легионер Динамо перешел в белорусский клуб
С 2020-го по 2023-й год бельгиец имел контракт с киевским "Динамо". В общей сложности за бело-синих он отыграл 3 матча (81 минуту). Был в арендах в "Олимпике", "Докси" и "Целье".
Ибрагим Каргбо после начала полномасштабной войны в Украине уже успел поиграть в белорусском «Днепре» из Могилева, а также ездил на просмотр в Россию.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стало известно, вызовут ли Ярмоленко в сборную на мартовские матчи
- "Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине
- Хавбек Шахтера: Жестокость футбола сыграла с нами злую шутку
- Плимут проиграл Халлу матч за 6 очков. Оценки Таловерова
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000