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Экс-игрок Динамо снова вернулся в Беларусь

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Ибрагим Каргбо подписал контракт с БАТЭ

Экс-игрок Динамо снова вернулся в Беларусь

fcdynamo.kiev.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо подписал контракт с белорусским БАТЭ.

По информации Transfermarkt, переход 25-летнего футболиста из сербского «Единства» состоялся на правах свободного агента.

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С 2020-го по 2023-й год бельгиец имел контракт с киевским "Динамо". В общей сложности за бело-синих он отыграл 3 матча (81 минуту). Был в арендах в "Олимпике", "Докси" и "Целье".

Ибрагим Каргбо после начала полномасштабной войны в Украине уже успел поиграть в белорусском «Днепре» из Могилева, а также ездил на просмотр в Россию.

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