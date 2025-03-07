  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Николини: Я хотел бы, чтобы весь мир увидел то, что я увидел в Мудрике в Шахтере
В тренде

Николини: Я хотел бы, чтобы весь мир увидел то, что я увидел в Мудрике в Шахтере

Наши за границей
Обновлено

Может ли украинец теоретически очутиться в Наполи?

Николини: Я хотел бы, чтобы весь мир увидел то, что я увидел в Мудрике в Шахтере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший ассистент спортивного директора донецкого "Шахтера" Карло Николини порассуждал о теоретическом варианте подписания "Наполи" украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика, который сейчас отстранён от футбола из-за проваленной допинг-пробы.

Читайте также"Он – нормальный малый". Милевский высказался о допинг-скандале с Мудриком

"Мудрик в "Наполи"? Он оказался в странной ситуации: ему грозит возможная дисквалификация за употребление допинга. Если это не займет много времени и он сможет вернуться в ближайшее время, это может стать важной ставкой для "Наполи".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

У Конте многие игроки совершенствуются и взрослеют, и что самое главное, за двухлетний период все они максимально раскрывают свой потенциал. Я хотел бы, чтобы весь мир увидел то, что я увидел в Мудрике в "Шахтере", - сказал Николини.

Напомним, что "Шахтер" продал Мудрика в "Челси" в январе 2023 года за 70 млн евро.

Сейчас украинец ждет результатов допинг-пробы B. В случае, если и эта проба даст положительный результат, срок дисквалификации игрока может составить до 4-х лет.

По теме
yellow-arrow
Бущан выйдет в старте Аль-Шабаба на матч против Роналду
yellow-arrow
Экс-игрок Динамо снова вернулся в Беларусь
yellow-arrow
"Он – нормальный малый". Милевский высказался о допинг-скандале с Мудриком
Карло Николини Челси (Лондон) Наполи Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости