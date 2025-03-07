Николини: Я хотел бы, чтобы весь мир увидел то, что я увидел в Мудрике в Шахтере

Бывший ассистент спортивного директора донецкого "Шахтера" Карло Николини порассуждал о теоретическом варианте подписания "Наполи" украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика, который сейчас отстранён от футбола из-за проваленной допинг-пробы.

"Мудрик в "Наполи"? Он оказался в странной ситуации: ему грозит возможная дисквалификация за употребление допинга. Если это не займет много времени и он сможет вернуться в ближайшее время, это может стать важной ставкой для "Наполи".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

У Конте многие игроки совершенствуются и взрослеют, и что самое главное, за двухлетний период все они максимально раскрывают свой потенциал. Я хотел бы, чтобы весь мир увидел то, что я увидел в Мудрике в "Шахтере", - сказал Николини.

Напомним, что "Шахтер" продал Мудрика в "Челси" в январе 2023 года за 70 млн евро.

Сейчас украинец ждет результатов допинг-пробы B. В случае, если и эта проба даст положительный результат, срок дисквалификации игрока может составить до 4-х лет.