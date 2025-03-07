Не Судаков и не Довбик. Ювентус интересуется украинским футболистом
15-летний украинский вингер Максим Иванов попал в сферу внимания Юве
Фото: Legioners.ua
15-летний воспитанник "Колоса" Максим Иванов, который сейчас играет за "Сампдорию" U-16, может пойти на повышение.
Как сообщает Футбол 24, перспективным украинцем интересуется "
Также, по данным источника, есть интерес к парню от "Торино" и "Пармы".
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Иванов родился в Киеве 11 июня 2009 года. Футболом начал заниматься с пяти лет в местной школе Киевской области. Позже он присоединился к академии "Колоса", но из-за войны его семья переехала в Больяско (Италия).
В октябре 2024 года Максим стал игроком "Сампдории" U-16, подписав контракт на один сезон.
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Источник:football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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