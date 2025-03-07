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Не Судаков и не Довбик. Ювентус интересуется украинским футболистом

Наши за границей
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15-летний украинский вингер Максим Иванов попал в сферу внимания Юве

Не Судаков и не Довбик. Ювентус интересуется украинским футболистом

Фото: Legioners.ua

Новина українською

15-летний воспитанник "Колоса" Максим Иванов, который сейчас играет за "Сампдорию" U-16, может пойти на повышение.

Как сообщает Футбол 24, перспективным украинцем интересуется "Ювентус".

Также, по данным источника, есть интерес к парню от "Торино" и "Пармы".

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Иванов родился в Киеве 11 июня 2009 года. Футболом начал заниматься с пяти лет в местной школе Киевской области. Позже он присоединился к академии "Колоса", но из-за войны его семья переехала в Больяско (Италия).

В октябре 2024 года Максим стал игроком "Сампдории" U-16, подписав контракт на один сезон.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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