Кальяри в Серии А примет Дженоа. Известно, есть ли в старте Малиновский

Сегодня, 7 марта, в рамках 28-го тура чемпионата Италии "Кальяри" примет "Дженоа".

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Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы команд.

Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский в заявке на матч, но начнет поединок в запасе.

Напомним, что украинец не так давно восстановился после тяжелой травмы и в последних матчах выходил только на замену.

В сезоне на счету украинца 6 матчей и 1 ассист.