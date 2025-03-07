Кальяри в Серии А примет Дженоа. Известно, есть ли в старте Малиновский
Руслан начнет матч в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 7 марта, в рамках 28-го тура чемпионата Италии "Кальяри" примет "Дженоа".
Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы команд.
Украинский хавбек генуэзцев Руслан Малиновский в заявке на матч, но начнет поединок в запасе.
Напомним, что украинец не так давно восстановился после тяжелой травмы и в последних матчах выходил только на замену.
В сезоне на счету украинца 6 матчей и 1 ассист.
⤵️ LINE UP #CagliariGenoa pic.twitter.com/MTffiz1H1U— Genoa CFC (@GenoaCFC) March 7, 2025
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