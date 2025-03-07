Сдали из-за пива. Милевский рассказал, почему не дружил с турками

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский вспомнил свой период карьеры в Турции, когда он играл за "Газиантепспор".

– Сейчас в турецкой Суперлиге настоящий украинский десант: в "Трабзонспоре" – Зубков, Сикан, Батагов, в Эюспоре – Степаненко. Ты играл в Турции, расскажи о стране и нюансах местного чемпионата?

- Когда я переходил в "Газиантепспор", Сергей Станиславович Ребров мне сказал: "Смотри, Тема, легко тебе там не будет". Так и вышло. В турецких командах собраны высококлассные легионеры, которым платят большие деньги. В мое время в Турции играл Роберто Карлос и другие звезды.

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Когда я только прилетел, в аэропорту меня встречали болельщики с файерами и плакатами, кричали: "МИЛЕВСКИЙ! МИЛЕВСКИЙ!". Куча репортеров вокруг с микрофонами. Думаю: ничего себе, меня как Роналду встречают.

Сами турки – мусульмане. Пьют айран и едят кебаб. С такими людьми мне трудно найти общий язык. Можете себе представить, что я пью айран? ( смеется, – прим.).

Расскажу историю. Однажды мы возвращались автобусом из победного выездного матча, я тогда ассист еще отдал. Дорога дальняя – часов семь, а жарко очень. Остановились на заправке. Все турки пошли в холодильник с водой, а я в другой – где пиво стояло. Чтобы не наглеть, взял три баночки Heineken. Сел в автобус, а на меня все обернулись и как-то странно посмотрели.

Едем дальше. Здесь литовский вратарь Карчемарскас мне говорит: "Пиво нельзя, здесь так не принято, турки сдать тебя могут". – "В смысле не принято? Я ведь не водку или виски взял, а пару банок пива после игры – это нормально". По прибытии меня вызвало руководство клуба: Что ты там устроил в автобусе? Короче, сдали меня. После этого с турками я особо не дружил. Они постоянно сдают. Это не моя страна.

– Воспоминания не очень о Турции остались.

– Ничего, это тоже своеобразный опыт. Плюс в Турции деньги мне не платили. Первую зарплату я увидел, когда разрывал контракт.

– Так они тебе остались должны?

– Со мной связалось одно агентство, говорят: "Хочешь мы тебе заплатим зарплату за пять месяцев со своих денег, а если из клуба в будущем собьем деньги за два года, то заберем их себе? Тебя так устраивает?". Я согласился, потому что хотел уже свалить оттуда.