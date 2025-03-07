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Sofascore оценил игру Бущана в матче против клуба Роналду

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Обновлено

За 2 пропущенных гола украинец получил 7.0

Sofascore оценил игру Бущана в матче против клуба Роналду

instagram.com/alshababsaudifc

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

7 марта в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Шабаб" Георгия Бущана сыграл против "Аль-Насра" Роналду (2:2).

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После матча Sofascore оценил игру украинца в 7.0.

Георгий сделал 4 сейва, пропустил два гола, отдал 79% точных передач и сделал 34 касания к мячу.

Sofascore оценил игру Бущана в матче против клуба Роналду - изображение 1
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Георгий Бущан Аль-Наср Аль-Шабаб (Эр-Рияд) SofaScore
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
07.03.2025 в 23:19
Вратарь дырка! Он когда-нибудь на ноль стоял??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
07.03.2025 в 23:19
Вратарь дырка! Он когда-нибудь на ноль стоял??
Ответить
0
0

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