Sofascore оценил игру Бущана в матче против клуба Роналду
За 2 пропущенных гола украинец получил 7.0
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7 марта в 24-м туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Шабаб" Георгия Бущана сыграл против "Аль-Насра" Роналду (2:2).
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После матча Sofascore оценил игру украинца в 7.0.
Георгий сделал 4 сейва, пропустил два гола, отдал 79% точных передач и сделал 34 касания к мячу.
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жажа_the_best (Харьков)
07.03.2025 в 23:19
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