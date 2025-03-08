Миколенко наградили за достижение 100 матчей в АПЛ

В 27-м туре АПЛ мерсисайдцы на выезде играли с "Брентфордом". На 77-й минуте "ириски" сравняли счет благодаря дебютному голу Джейка О'Брайена после ассиста левого защитника сборной Украины Виталия Миколенко.

Читайте также Миколенко тоже в теме. Результативное действие украинца в матче АПЛ

Для 25-летнего экс-футболиста "Динамо" этот матч стал сотым в рамках чемпионата Англии. Английская Премьер-лига поздравила игрока соответствующей специальной наградой, которая вручается всем футболистам, которым удалось провести 100 поединков в АПЛ.

Напомним, Виталий перешел в "Эвертон" в начале 2022 года за 23,5 млн евро. Левый фулбек провел в команде 112 встреч.