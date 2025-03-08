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Бенфика – Насьонал: смотреть LIVE прямую трансляцию матча чемпионата Португалии

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Трубин против одного из претендентов на вылет

Бенфика – Насьонал: смотреть LIVE прямую трансляцию матча чемпионата Португалии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 25 тура чемпионата Португалии "Бенфика" дома примет "Насьонал". “Орлы” идут на втором месте в турнирной таблице и продолжают бороться за чемпионство. Отрыв от "Спортинга" составляет три очка, но у "Бенфики" есть еще матч в запасе. Сегодня у подопечных Бруну Лаже будет шанс набрать зачетные пункты, ведь “Насьональ” идет на расстоянии трех баллов от зоны вылета.

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Чемпионат Португалии, 25 тур

8 марта, 20:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3

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Трансляція матчу Бенфіка - Насьонал
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