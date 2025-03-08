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Украинский нападающий впервые выходит в стартовом составе во второй лиге Чехии

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Украинский нападающий впервые выходит в стартовом составе во второй лиге Чехии

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Украинский нападающий впервые выходит в стартовом составе во второй лиге Чехии.

Чешский "Лисень" показал стартовый состав на матч против "Влашима". Украинский нападающий Артём Беседин впервые попал в стартовый состав.

Украинский нападающий перешёл в "Лисень" в январе 2025 года свободным агентом из казахстанского "Ордабасы".

Беседин выходил на 25 минут в матче против "Славии Праги В", но результативными действиями не отметился.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени. Перед матчем "Лишень" занимает 10-е место в турнирной таблице с 20-ю очками. "Влашим" - восьмой с 21-м баллом.

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Артем Беседин
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Источник:
SK Lisen
Опубликовал: Владислав Прийменко
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