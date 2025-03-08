Украинский нападающий впервые выходит в стартовом составе во второй лиге Чехии
Хорош
Фото: ФК Динамо Київ
Украинский нападающий впервые выходит в стартовом составе во второй лиге Чехии.
Чешский "Лисень" показал стартовый состав на матч против "Влашима". Украинский нападающий Артём Беседин впервые попал в стартовый состав.
Dnes v tomto složení????????— SK Líšeň (@SK_Lisen_Brno) March 8, 2025
_#marvani #skl pic.twitter.com/bl26fmw1Sm
Украинский нападающий перешёл в "Лисень" в январе 2025 года свободным агентом из казахстанского "Ордабасы".
Беседин выходил на 25 минут в матче против "Славии Праги В", но результативными действиями не отметился.
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени. Перед матчем "Лишень" занимает 10-е место в турнирной таблице с 20-ю очками. "Влашим" - восьмой с 21-м баллом.
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