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Плимут сыграет против середняка Чемпионшипа. Выйдет ли Таловеров в старте?

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Плимут сыграет против середняка Чемпионшипа. Выйдет ли Таловеров в старте?

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 36 тура Чемпионшипа "Плимут Аргайл" дома примет "Шеффилд Уенсдей". Украинский центрбек Максим Таловеров выйдет в стартовом составе своей команды.

Это будет восьмой матч матч защитника, который он начнет со старта. Он еще не упустил ни одного поединка с момента своего перехода в Англию.

Перед этой встречей “Плимут” идет на 23 месте в турнирной таблице, а “Шеффилд Венсдей” занимает 13 позицию. Команде Таловерова для того, чтобы покинуть зону вылета, нужно набрать минимум семь зачетных пунктов.

Матч стартует в 17.00.

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Шеффилд Уэнсдей Плимут Аргайл Максим Таловеров
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