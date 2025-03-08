Плимут сыграет против середняка Чемпионшипа. Выйдет ли Таловеров в старте?
Основные матчи в борьбе за выживание
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 36 тура Чемпионшипа "Плимут Аргайл" дома примет "Шеффилд Уенсдей". Украинский центрбек Максим Таловеров выйдет в стартовом составе своей команды.
Your Greens to face Wednesday ???? pic.twitter.com/BSrJviCenc— Plymouth Argyle FC (@Argyle) March 8, 2025
Это будет восьмой матч матч защитника, который он начнет со старта. Он еще не упустил ни одного поединка с момента своего перехода в Англию.
Перед этой встречей “Плимут” идет на 23 месте в турнирной таблице, а “Шеффилд Венсдей” занимает 13 позицию. Команде Таловерова для того, чтобы покинуть зону вылета, нужно набрать минимум семь зачетных пунктов.
Матч стартует в 17.00.
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