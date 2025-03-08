Плимут сыграет против середняка Чемпионшипа. Выйдет ли Таловеров в старте?

В рамках 36 тура Чемпионшипа "Плимут Аргайл" дома примет "Шеффилд Уенсдей". Украинский центрбек Максим Таловеров выйдет в стартовом составе своей команды.

Your Greens to face Wednesday ???? pic.twitter.com/BSrJviCenc — Plymouth Argyle FC (@Argyle) March 8, 2025

Это будет восьмой матч матч защитника, который он начнет со старта. Он еще не упустил ни одного поединка с момента своего перехода в Англию.

Перед этой встречей “Плимут” идет на 23 месте в турнирной таблице, а “Шеффилд Венсдей” занимает 13 позицию. Команде Таловерова для того, чтобы покинуть зону вылета, нужно набрать минимум семь зачетных пунктов.

Матч стартует в 17.00.