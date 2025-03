Прошлый матч отыграл все 90 минут. Выйдет ли Ярмолюк в старте Брентфорда на очередную игру АПЛ?

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк не попал в стартовый состав команды на матч 28-го тура АПЛ против "Астон Виллы". Он остался в запасе.

Последние 3 матча Егор имел игровые минуты. В частности, в предыдущем провел все 90 минут.

