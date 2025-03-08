Прошлый матч отыграл все 90 минут. Выйдет ли Ярмолюк в старте Брентфорда на очередную игру АПЛ?
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Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк не попал в стартовый состав команды на матч 28-го тура АПЛ против "Астон Виллы". Он остался в запасе.
Последние 3 матча Егор имел игровые минуты. В частности, в предыдущем провел все 90 минут.
Your Bees to take on Aston Villa ????@premierleague | #BREAVL pic.twitter.com/yJR5p6BmnV— Brentford FC (@BrentfordFC) March 8, 2025
Игра "Брентфорд" (11-е место) - "Астон Вилла" (10-е место) начнется в 19:30 по киевскому времени.
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Источник:Брентфорд
Опубликовал: Виктор Иванчук
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