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Прошлый матч отыграл все 90 минут. Выйдет ли Ярмолюк в старте Брентфорда на очередную игру АПЛ?

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Прошлый матч отыграл все 90 минут. Выйдет ли Ярмолюк в старте Брентфорда на очередную игру АПЛ?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк не попал в стартовый состав команды на матч 28-го тура АПЛ против "Астон Виллы". Он остался в запасе.

Последние 3 матча Егор имел игровые минуты. В частности, в предыдущем провел все 90 минут.

Игра "Брентфорд" (11-е место) - "Астон Вилла" (10-е место) начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
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Источник:
Брентфорд
Опубликовал: Виктор Иванчук
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