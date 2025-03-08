  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ракув играет с Пястом. Вышел ли Кочергин в старте?
В тренде

Ракув играет с Пястом. Вышел ли Кочергин в старте?

Наши за границей

Матч начался в 18:30 по киевскому времени

Ракув играет с Пястом. Вышел ли Кочергин в старте?

Ракув

Новина українською

"Ракув" играет с "Пястом" в Чемпионате Польши.

Владислав Кочергин вышел с первых минут.

Кочергин сыграл в 23-х матчах Чемпионата Польши, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. В 22-х матчах он выходил со старта.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До матча "Ракув" возглавляет турнирную таблицу с 46-ю баллами, "Пяст" - девятый с 33-мя баллами.

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Трабзонспор сыграет с одним из аутсайдеров чемпионата Турции. Кто из украинцев вышел в старте?
yellow-arrow
Прошлый матч отыграл все 90 минут. Выйдет ли Ярмолюк в старте Брентфорда на очередную игру АПЛ?
yellow-arrow
Брентфорд – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Rakow
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости