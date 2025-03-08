Ракув играет с Пястом. Вышел ли Кочергин в старте?

"Ракув" играет с "Пястом" в Чемпионате Польши.

Владислав Кочергин вышел с первых минут.

Кочергин сыграл в 23-х матчах Чемпионата Польши, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. В 22-х матчах он выходил со старта.

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До матча "Ракув" возглавляет турнирную таблицу с 46-ю баллами, "Пяст" - девятый с 33-мя баллами.

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.