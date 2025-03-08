Таловеров vs Шеффилд Уэнсдей: 50% выигранной борьбы и более 60% длинных точных передач. Оценки за матч
Старания защитника не помогли зеленой армии
Getty Images / Global Images Ukraine
В 36-м туре "Аргайл" дома уступил "Шеффилд Уэнсдей" (0:3). Максим Таловеров провел на поле весь поединок. Для украинца это был седьмой матч в Чемпионшипе и девятый в футболке "пилигримов".
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление защитника на 6,4 и 6,7 баллов. Только у трех игроков хозяев эти показатели выше. Максим 5 раз выносил мяч, заблокировал 1 удар, совершил 1 перехват, выиграл 2 дуэли за позицию и 5 – за воздух.
Таловеров сделал 73 касания, 86% точных пасов (48/56), 7 длинных точных передач, дважды нарушил правила и в девяти случаях терял мяч.
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Источник:Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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