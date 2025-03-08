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Дебютный гол. Зубков сравнял счет в матче с Хатайспором в конце первого тайма

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Обновлено

После перерыва соперники выйдут на поле при ничейном исходе

Дебютный гол. Зубков сравнял счет в матче с Хатайспором в конце первого тайма

Trabzonspor via X

Новина українською

В 27-м туре турецкой Суперлиги "Трабзонспор" принимает "Хатайспор". Гости открыли счет уже на экваторе первой половины встречи. Чуть позже Александр Зубков заработал предупреждение за нарушение правил, а на 42-й минуте украинец нанес точный удар.

Это дебютный гол для экс-форварда "Шахтера" в турецком чемпионате. 23 февраля нападающий отдал ассист в домашнем поединке против "Газиантепа" (3:2).

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Александр впервые сыграл в составе "черноморских штормов" в начале прошлого месяца. В феврале Зубков провел пять матчей во всех турнирах и трижды выходил в основе.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков
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Источник:
Football Fan
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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att119 (Луцьк)
08.03.2025 в 20:48
Про пас Сикана нічого не скажемо?
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Комментарии 1
avatar
att119 (Луцьк)
08.03.2025 в 20:48
Про пас Сикана нічого не скажемо?
Ответить
0
0

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