Дебютный гол. Зубков сравнял счет в матче с Хатайспором в конце первого тайма

В 27-м туре турецкой Суперлиги "Трабзонспор" принимает "Хатайспор". Гости открыли счет уже на экваторе первой половины встречи. Чуть позже Александр Зубков заработал предупреждение за нарушение правил, а на 42-й минуте украинец нанес точный удар.

Это дебютный гол для экс-форварда "Шахтера" в турецком чемпионате. 23 февраля нападающий отдал ассист в домашнем поединке против "Газиантепа" (3:2).

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Александр впервые сыграл в составе "черноморских штормов" в начале прошлого месяца. В феврале Зубков провел пять матчей во всех турнирах и трижды выходил в основе.