Дебютный гол. Зубков сравнял счет в матче с Хатайспором в конце первого тайма
После перерыва соперники выйдут на поле при ничейном исходе
Trabzonspor via X
В 27-м туре турецкой Суперлиги "Трабзонспор" принимает "Хатайспор". Гости открыли счет уже на экваторе первой половины встречи. Чуть позже Александр Зубков заработал предупреждение за нарушение правил, а на 42-й минуте украинец нанес точный удар.
Zubkov! pic.twitter.com/Wl4ynbS5pi— Football Fan (@petrzel91535) March 8, 2025
Это дебютный гол для экс-форварда "Шахтера" в турецком чемпионате. 23 февраля нападающий отдал ассист в домашнем поединке против "Газиантепа" (3:2).
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Александр впервые сыграл в составе "черноморских штормов" в начале прошлого месяца. В феврале Зубков провел пять матчей во всех турнирах и трижды выходил в основе.
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Источник:Football Fan
Опубликовал: Александр Симченко
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att119 (Луцьк)
08.03.2025 в 20:48
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