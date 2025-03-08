Эвертон объявил старт на игру с Вулвз. Миколенко открывает вторую сотню в АПЛ

В 28-м туре Английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" будет принимать "Эвертон". Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут. В этом сезоне украинец сыграет 27-ю встречу во всех соревнованиях.

Our starting XI to take on @Wolves this evening! ????⚪️ pic.twitter.com/jlFyTmHnKP — Everton (@Everton) March 8, 2025

Соперники находятся по соседству в таблице, но мерсисайдцы опережают "волков" на 10 баллов. Хозяева находятся на расстоянии всего 5 очков от зоны вылета.

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Команды играли в первом круге в декабре. Тогда ливерпульский коллектив разгромил оппонента на "Гудисон Парк" (4:0), а защитник Крейг Доусон дважды отправлял мяч в собственные ворота.