Ракув Кочергина разгромил Пяст и временно возглавил таблицу
Борьба за чемпионство Польши в разгаре
Фото: rakowczestochowa
Дубль норвежского нападающего Хонатана Брунеса помог "красно-синим" разгромить "Пяст" на выезде (3:0). Владислав Кочергин вышел в стартовом составе и на 74-й минуте покинул поле.
Команда из Ченстоховы возглавила таблицу, набрав 49 баллов, но "Лех" еще свой поединок не сыграл – у коллектива из Познани 47 очков. У клуба из Силезского воеводства лучшая оборона в чемпионате (14 пропущенных). Также один из претендентов на золотые награды оформил четвертую викторию подряд.
16 марта "Ракув" будет принимать дома "Легию", которая также входит в топ-5.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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