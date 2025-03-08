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Ракув Кочергина разгромил Пяст и временно возглавил таблицу

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Борьба за чемпионство Польши в разгаре

Ракув Кочергина разгромил Пяст и временно возглавил таблицу

Фото: rakowczestochowa

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Дубль норвежского нападающего Хонатана Брунеса помог "красно-синим" разгромить "Пяст" на выезде (3:0). Владислав Кочергин вышел в стартовом составе и на 74-й минуте покинул поле.

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Команда из Ченстоховы возглавила таблицу, набрав 49 баллов, но "Лех" еще свой поединок не сыграл – у коллектива из Познани 47 очков. У клуба из Силезского воеводства лучшая оборона в чемпионате (14 пропущенных). Также один из претендентов на золотые награды оформил четвертую викторию подряд.

16 марта "Ракув" будет принимать дома "Легию", которая также входит в топ-5.

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Владислав Кочергин Ракув
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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