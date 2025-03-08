Зубков и Сикан – лучшие игроки матча против Хатайспора. Оценки украинцев Трабзонспора

Дебютный гол Александра Зубкова не помог "бордово-синим" набрать очки в домашней встрече с "Хатайспором" (1:2). Его заменили на экваторе второго тайма, а Даниил Сикан и Арсений Батагов сыграли весь поединок.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Александра на 7,5 и 7,8 баллов. Он забил мяч, осуществил 63 касания, 73% точных пасов (29/40), 2 ключевые передачи, 1 точный навес, 1 точную длинную передачу, нанес 3 удара в створ, 2 удара мимо ворот, дважды успешно применял дриблинг, 5 раз выиграл борьбу за позицию, в одном эпизоде ​​нарушил правила, сделал 1 вынос, потерял 1 голевой шанс, заблокировал 1 удар.

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Даниил Сикан получил 7,8 и 7,9 пункта. В активе украинца 66 касаний, 86% точных пасов (32/37), 3 ключевые передачи, 3 точных навеса, 2 длинные точные передачи, 1 созданный шанс, 1 удар мимо ворот. Футболист 7 раз выиграл борьбу за позицию, еще 4 верховых дуэли завершил в свою пользу, 15 раз терял мяч, трижды нарушил правила, заработал 1 фол, сделал 1 перехват.

У Арсения Батагова – 6,3 и 6,5 баллов. Украинец дважды выносил мяч, осуществил 3 перехвата, дважды выиграл борьбу за позицию и еще в одном моменте – верховую дуэль, 12 раз терял мяч, сделал 83 касания, 85% точных пасов и 5 длинных точных передач.