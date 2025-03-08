Миколенко выиграл почти 90% единоборств. Оценки украинца за матч против Вулверхэмптона

В 28-м туре АПЛ "Вулверхэмптон" и "Эвертон" поделили очки на "Молинью", обменявшись голами в первом тайме (1:1). Виталий Миколенко провел на поле весь поединок.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца в 7,0 и 7,1 баллов. Защитник 6 раз выносил мяч, сделал 1 перехват, выиграл все 6 эпизодов борьбы за позицию, завершил 1 верховую дуэль в свою пользу, в восьми случаях терял мяч.

Виталий дважды заработал фолы, осуществил 39 касаний, 74% точных пасов, 2 длинные точные передачи.