Чеберко и Сваток провели полные матчи за свои клубы в MLS, Смоляков дебютировал в старте за Лос-Анджелес
Результаты команд не слишком положительные
Смоляков - праворуч. Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках третьего тура MLS несколько команд украинских футболистов провели свои матчи.
Центральный защитник Евгений Чеберко вышел в стартовом составе “Коламбус Крю” и провел на поле 90 минут. В итоге команда украинца не пропустила, но и не забила. Поединок против “Хьюстон Динамо” завершился со счетом 0:0.
Александр Сваток также появился в основе "Остина". Правда, его команда проиграла "Колорадо Репдис" со счетом 0:1, а в пассиве украинца – желтая карточка.
Левый защитник Артем Смоляков впервые сыграл в старте ФК “Лос-Анджеле”с. Он провел на поле 59 минут и был заменен при счете 1:2 в пользу "Сиэтл Саундерс". В итоге ЛА проиграл 2:5.
Геннадий Синчук продолжает находиться вне заявки "Клуб де Фут Монреаль".
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