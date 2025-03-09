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Тренер Бенфики оценил игру украинского голкипера в рамках Лиги чемпионов

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Не считает Соареша проблемой для Трубина

Тренер Бенфики оценил игру украинского голкипера в рамках Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился своим мнением об игре Анатолия Трубина против "Барселоны", несмотря на победу каталонской команды со счетом 1:0.

"Трубин показал фантастическую игру в матче с "Барселоной", — сказал Лаже.

Однако, в рамках португальской лиги в матче против "Насьонал" Трубин остался на скамье запасных, Бруну Лаже объяснил это решение:

"Речь идет не о том, чтобы поставить Трубина на место Самуэля, а о том, чтобы поставить Самуэла на место Трубина. Я много смотрел на теневую работу, которую выполнял Самуэл".

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Напомним, за этот сезон Трубин сыграл на "ноль" в 10 матчах, пропустил 18 мячей в 22 играх португальской лиги.

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Бенфика (Лиссабон) Бруно Лаже Анатолий Трубин
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Источник:
tribuna.expresso
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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