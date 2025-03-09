"К Хацкевичу у меня претензий нет". Бывший голкипер польского Заглембье – о главном тренере

Голкипер казахстанского "Окжетпес" 33-летний Алексей Шевченко вспомнил, как играл в Польше под руководством Александра Хацкевича.

Как прошел ваш период в польском "Заглембье"? Почему провели там всего полгода?

Мои партнеры по этой команде - достаточно возрастные ребята по 36 лет, которые по условиям контракта должны были сыграть определенный процент матчей и тогда получили бы автоматическое продление контракта еще на год. Это, в частности, нападающий и мой конкурент на вратарскую позицию.

Главный тренер Александр Хацкевич их не ставил в состав и те пошли жаловаться к фанатам - мол, эти белорусы и украинцы виноваты в плохих результатах. Произошла определенная стычка и после этого украинцы перестали играть. Лично я не видел себя во Второй лиге Польши и ушел из команды.

Как вам работалось под руководством Александра Хацкевича?

Хорошо. Мы с ним знакомы еще со времен, когда я выступал за "Динамо-2". Также в польском "Заглембье" работал тренером-аналитиком Владимир Аржанов, с которым мы играли вместе в запорожском "Металлурге".

К Хацкевичу у меня претензий нет - как и, думаю, у него ко мне. Всегда старался выполнять все, что требовал от меня тренер.

Если бы Хацкевич остался работать в Польше, то и вы бы остались?

Наверное, да. Александру Николаевичу было трудно из-за слабой организации в клубе. Администратор делал уколы, потому что врач команды не каждый день находился на тренировках. С налогами мы должны были разбираться и платить их самостоятельно.

После "Динамо" и "Шахтера" падение уровня сильно ощущалось. Договаривались на одну зарплату, а платили другую. Налоги, страхование - много непонятного для меня в то время.