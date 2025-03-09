Шенол Гюнеш - о Зубкове: Когда игра стала напряженной, он хорошо отыграл

Вчера "Трабзонспор", в котором играет Александр Зубков, уступил "Хатайспору" со счетом 2:1.

Главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш поделился своими мыслями об украинском полузащитнике:

"У нас есть Зубков, который травмирован с прошлой недели, и он сказал, что чувствовал боль в первом тайме.

Когда игра стала напряженной, он хорошо отыграл, но мы думали, что он может выйти из игры. Он сказал, что хочет покинуть поле во время перерыва", — цитирует Шенола Гюнеша Gunebakis.