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Шенол Гюнеш - о Зубкове: Когда игра стала напряженной, он хорошо отыграл

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Получил турецкое признание

Шенол Гюнеш - о Зубкове: Когда игра стала напряженной, он хорошо отыграл

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Трабзонспор", в котором играет Александр Зубков, уступил "Хатайспору" со счетом 2:1.

Главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш поделился своими мыслями об украинском полузащитнике:

"У нас есть Зубков, который травмирован с прошлой недели, и он сказал, что чувствовал боль в первом тайме.

Когда игра стала напряженной, он хорошо отыграл, но мы думали, что он может выйти из игры. Он сказал, что хочет покинуть поле во время перерыва", — цитирует Шенола Гюнеша Gunebakis.

Добавим, что в этом матче Александр забил свой первый гол за 6 матчей за "Трабзонспор".

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Трабзонспор (Трабзон) Шенол Гюнеш Александр Зубков
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Источник:
gunebakis
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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