Шенол Гюнеш - о Зубкове: Когда игра стала напряженной, он хорошо отыграл
Получил турецкое признание
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера "Трабзонспор", в котором играет Александр Зубков, уступил "Хатайспору" со счетом 2:1.
Главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш поделился своими мыслями об украинском полузащитнике:
"У нас есть Зубков, который травмирован с прошлой недели, и он сказал, что чувствовал боль в первом тайме.
Когда игра стала напряженной, он хорошо отыграл, но мы думали, что он может выйти из игры. Он сказал, что хочет покинуть поле во время перерыва", — цитирует Шенола Гюнеша Gunebakis.
Добавим, что в этом матче Александр забил свой первый гол за 6 матчей за "Трабзонспор".
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Источник:gunebakis
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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