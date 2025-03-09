Сыграет ли сегодня украинец в Первой хорватской лиге? Хайдук Сплит объявил состав команды

Сегодня в 16:00 "Хайдук" сыграет против "Горицы".

В официальном аккаунте "Хайдук Сплит" в Х был объявлен стартовый состав на игру 25 тура, в заявку попал украинский нападающий Назарий Русин, однако главный тренер хорватской команды Дженнаро Гаттузо отправил Назария Русина в запас.

Напомним, что в первой хорватской лиге Русин сыграл 5 матчей и успел отдать одну голевую передачу.