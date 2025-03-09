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Лехия Гданьск с украинскими футболистами принимает Гурник Забже. Какие игроки выйдут с первых минут?

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Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени

Лехия Гданьск с украинскими футболистами принимает Гурник Забже. Какие игроки выйдут с первых минут?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лехия Гданьск" с украинскими футболистами принимает "Гурник Забже".

В составе хозяев выходят три украинских футболиста - вратарь Богдан Сарнавский, арендованный из "Динамо" полузащитник Антон Царенко и нападающий Богдан Вьюнник.

Защитник Иван Желижко травмирован – у него перелом плюсневой кости. Сергей Булеца близок к переходу в "Александрию" на постоянной основе. Полузащитник Максим Хлан пропускает матч из-за перебора жёлтых карточек.

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До матча "Лехия Гданьск" занимает 17-е место в турнирной таблице с 21-м набранным баллом. Катовице" на 11-м месте с 31-м баллом.

Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени.

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Лехия (Гданьск)
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Источник:
Lechia Gdansk
Опубликовал: Владислав Прийменко
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