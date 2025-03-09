Лехия Гданьск с украинскими футболистами принимает Гурник Забже. Какие игроки выйдут с первых минут?
Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лехия Гданьск" с украинскими футболистами принимает "Гурник Забже".
В составе хозяев выходят три украинских футболиста - вратарь Богдан Сарнавский, арендованный из "Динамо" полузащитник Антон Царенко и нападающий Богдан Вьюнник.
???? ????????????????????????— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) March 9, 2025
Tak wygląda nasz wyjściowy skład na mecz z Górnikiem ⚽
Zaczynamy o 14:45! ⌚️#LGDGÓR ???? | #12TysięcyNaLechię pic.twitter.com/fytEeKTK3f
Защитник Иван Желижко травмирован – у него перелом плюсневой кости. Сергей Булеца близок к переходу в "Александрию" на постоянной основе. Полузащитник Максим Хлан пропускает матч из-за перебора жёлтых карточек.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
До матча "Лехия Гданьск" занимает 17-е место в турнирной таблице с 21-м набранным баллом. Катовице" на 11-м месте с 31-м баллом.
Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Ястремская: После прилета в США меня хотели депортировать в Украину
- Ничья Эвертона Миколенко, отмененный матч Барсы, волевая победа Руха, победный камбэк Ливерпуля и сенсационное поражение Ман Сити. Главные новости за 8 марта
- Ковентри под руководством Лэмпарда повторил самую успешную серию в истории клуба
- Сенсационная фантастика. Президент Барселоны наводил контакты относительно Лунина
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба