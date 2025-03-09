Лехия Гданьск с украинскими футболистами принимает Гурник Забже. Какие игроки выйдут с первых минут?

"Лехия Гданьск" с украинскими футболистами принимает "Гурник Забже".

В составе хозяев выходят три украинских футболиста - вратарь Богдан Сарнавский, арендованный из "Динамо" полузащитник Антон Царенко и нападающий Богдан Вьюнник.

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Tak wygląda nasz wyjściowy skład na mecz z Górnikiem ⚽



Zaczynamy o 14:45! ⌚️#LGDGÓR ???? | #12TysięcyNaLechię pic.twitter.com/fytEeKTK3f — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) March 9, 2025

Защитник Иван Желижко травмирован – у него перелом плюсневой кости. Сергей Булеца близок к переходу в "Александрию" на постоянной основе. Полузащитник Максим Хлан пропускает матч из-за перебора жёлтых карточек.

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До матча "Лехия Гданьск" занимает 17-е место в турнирной таблице с 21-м набранным баллом. Катовице" на 11-м месте с 31-м баллом.

Матч начнётся в 15:45 по киевскому времени.