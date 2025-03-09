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Кипер Окжетпеса: Нет смысла на 3-5 месяцев возвращаться в Украину, потому что потом не смогу выехать

Наши за границей

Сказал откровенно

Кипер Окжетпеса: Нет смысла на 3-5 месяцев возвращаться в Украину, потому что потом не смогу выехать

chornomorets.football

Новина українською

Украинский вратарь казахстанского "Окжетпеса" Алексей Шевченко рассказал, почему решил не переходить в "Ворсклу".

“Тренировался с полтавской “Ворсклой”. Мы не договорились по условиям контракта, дальше уже просто занимался с ними, потому что клуб разрешил, пока я в поисках нового места работы. Предложили вариант контракта всего на полгода, до конца чемпионата”.

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“Мне такое не подходит, также есть определенные разногласия по финансовым вопросам. Основная преграда заключения договора – это его срок. Мне нет смысла на 3-5 месяцев возвращаться в Украину, потому что потом не смогу оттуда выехать”, – сказал Шевченко.

8 марта вратарь впервые попал в заявку своей новой команды.

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Алексей Шевченко Окжетпес
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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