Олимпиакос будет играть с середняком чемпионата. Уже известно о судьбе Яремчука

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук попал в стартовый состав команды на матч 26-го тура Суперлиги Греции против "ОФИ" Крит.

Роман будет играть вторую игру подряд со старта. Несколько дней назад он выходил с первых минут в поединке Лиги Европы против "Буде-Глимт" (0:3).

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ​ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against OFI is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OLYOFI #slgr pic.twitter.com/y2nUX7UevE