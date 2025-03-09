Олимпиакос будет играть с середняком чемпионата. Уже известно о судьбе Яремчука
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Фото: Olympiacos FC
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук попал в стартовый состав команды на матч 26-го тура Суперлиги Греции против "ОФИ" Крит.
Роман будет играть вторую игру подряд со старта. Несколько дней назад он выходил с первых минут в поединке Лиги Европы против "Буде-Глимт" (0:3).
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΟΦΗ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against OFI is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OLYOFI #slgr pic.twitter.com/y2nUX7UevE— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 9, 2025
Матч "Олимпиакос" - "ОФИ" Крит начнется в 19:00 по киевскому времени. Хозяева занимают первое место в таблице, гости - шестые.
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