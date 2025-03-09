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Олимпиакос будет играть с середняком чемпионата. Уже известно о судьбе Яремчука

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Олимпиакос будет играть с середняком чемпионата. Уже известно о судьбе Яремчука

Фото: Olympiacos FC

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук попал в стартовый состав команды на матч 26-го тура Суперлиги Греции против "ОФИ" Крит.

Роман будет играть вторую игру подряд со старта. Несколько дней назад он выходил с первых минут в поединке Лиги Европы против "Буде-Глимт" (0:3).

Матч "Олимпиакос" - "ОФИ" Крит начнется в 19:00 по киевскому времени. Хозяева занимают первое место в таблице, гости - шестые.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Олімпіакос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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